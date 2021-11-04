Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет: "У меня что-то с зубами и бровями"

Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет: "У меня что-то с зубами и бровями"

Звезда поделилась архивным видео.

Певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова решила вспомнить свои юные годы.

Ана опубликовала архивное видео на своей странице в Instagram. Ролик был сделан, когда звезде было всего 16 лет. В это время она пыталась поступить в Театральный институт. Впрочем, звезда "провалила" экзамены.

На видео артистка изображена с черными вьющимися волосами и удивительным загадочным макияжем.

"У меня почему-то черные волосы, хотя, я помню. Очень старалась быть красивой, купила краску в овощном за углом, и она оказалась черной. У меня что-то с зубами и бровями, загадочный макияж, как у гота. Но я была искренним. ребенком, мечтавшим о большой сцене", — говорит Анна.

Звезда говорит, когда получила за экзамены только тройки, то считала себя ничтожеством. Она думала, что никогда ей не быть артисткой. К счастью, судьба решила иначе. Анна стала успешной певицей.

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