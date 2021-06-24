Анна Седокова рассказала, что существенно поправилась на отдыхе в Греции

Артистка набрала лишние килограммы.
Популярная певица Анна Седокова, которая недавно получила тяжелую аллергическую реакцию находясь в отпуске, рассказала о дополнительных сантиметрах на талии.
В своем фотоблоге знаменитость запостила фотографию, где засняла себя в лифте. Звезда позирует в обтягивающей серой майке на голую грудь и черной кожаной мини-юбке. Под постом к фото Анна рассказала, что поправилась.
"Как вы поняли у меня после Греции плюс 6 кг. Единственное успокаивает, что я знаю как это изменить. У меня сегодня утром было 66,5 кг. А 2 дня назад 68,5 кг", — написала исполнительница.
Однако, поклонники уже успели успокоить певицу своими комплиментами относительно ее внешнего вида.
- По вам совершенно незаметно, вы такая стройная
- Куда худеть? У вас замечательная форма
- Совсем ничего незаметно, выглядишь на 57 кг!
Напомним, не так давно Анна Седокова делилась с фолловерами своими соблазнительными фотографиями из отпуска. Так, на одном из снимков артистка позировала в лимонном монокини, демонстрируя аппетитную подтянутую фигуру.