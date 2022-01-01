Анна Седокова в эротическом новогоднем костюме оседлала молодого любимого

Артистка взбудоражила воображение поклонников.

Певица Анна Седокова под Новый год устроила горячую фотосессию, в которой задействовала и своего 29-летнего мужа, баскетболиста Яниса Тимма.

На странице в Instagram 39-летняя звезда поделилась провокационными кадрами, на которых предстает в эротическом образе Снегурочки. На Анне одето обтягивающее красное мини-платье с белой оборкой, красная шапка, красные чулки и такого же цвета босоножки на платформе и высоченных каблуках.

Анна Седокова с мужем / instagram.com/annasedokova

Анна Седокова с мужем / instagram.com/annasedokova

А вот Янис был в образе Деда Мороза – с длинной белой бородой, в красном костюме и красной шапке.

"Лучший мой подарочек это ты. С наступающим Новым годом! Лучшие идеи для семейных фотосессий у нас", — в шутку подписала фотографии Седокова.

Анна Седокова с мужем / instagram.com/annasedokova

Анна Седокова с мужем / instagram.com/annasedokova

Поклонники были приятно ошеломлены увиденным: "Вот это муж и жена! Вот это страсть и любовь", "с ума сойти можно от этих фото, горячая парочка", "вы идеально подходите друг другу, счастья вам".

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