Анна Седокова в красном мини засветила соски и похвасталась роскошными ножками

Артистка выглядит роскошно.

Певица Анна Седокова знает, как сделать эффектный кадр и получить много комплиментов от поклонников.

В фотоблоге экс-"ВИА Гра" опубликовала новое горячее фото, где предстала в роскошном красном мини-платье, опершись на спорткар. Исполнительница на каблуках, с укладкой и ярким мейком позировала на камеру, щеголяя красивыми ножками. На снимке артистка также засветила соски.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Как сообщила в посте звезда, 16 декабря она будет праздновать 39-летие. Анна призналась, что в этот день она хотела бы провести в своем любимом городе.

"Я хотела бы полететь туда. Сесть на самолет и оказаться в самом любимом городе на планете. Он возглавляет мой топ три. Проверим, как хорошо ты меня знаешь? Угадай город в комментариях и с меня подарок", – заинтриговала исполнительница.

В ответ пользователи предположили, что речь идет о Лос-Анджелесе или Майами. Не забыли фаны и сделать кумирше комплименты: "Ты очень красивая и горячая", "Какая красивая", "Фигура роскошная".

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