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Анна Седовокая в истерике вышла на связь после самоубийства экс-мужа в ее день рождения

Анна Седовокая в истерике вышла на связь после самоубийства экс-мужа в ее день рождения

Анна Седовокая отреагировала на самоубийство бывшего мужа

Скандальная исполнительница прокомментировала новость.

Певица-предательница Анна Седокова в истерике вышла на связь после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тимма.

Бывший избранник скандальной исполнительницы совершил самоубийство. Как пишут российские пропагандистские СМИ, произошло это прямо в день рождения Седоковой. Конечно, скандальная исполнительница уже знает трагические новости. Анна Седокова вышла на связь. Исполнительница опубликовала ролик, на котором предстала с заплаканным и опухшим лицом. Скандальная певица в истерике попросила не распространять новости о поступке Яниса Тимма. По словам Седоковой, она не хочет, чтобы о смерти баскетболиста узнал ее 7-летний сын, который с ним был очень близок. Тимма после развода с певицей продолжал общаться с мальчиком и проводил с ним время.

"Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок. Он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я ада просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, я вас очень прошу", — в истерике попросила Седокова.

Скандальная Анна Седокова отреагировала на самоубийство бывшего мужа

Скандальная Анна Седокова отреагировала на самоубийство бывшего мужа

Отметим, утром 17 декабря стало известно, что бывший муж Седоковой Янис Тимма совершил самоубийство, оставив телефон с номером мобильной артистки и просьбой ей позвонить. Сообщается, что баскетболист находился в состоянии алкогольного опьянения. Самоубийство Тимма, как сообщают российские пропагандистские СМИ, совершил 16 декабря в день рождения Седоковой. Это якобы подтверждают его комментарии под фото певицы, в которых он писал "02.06.1992 – 16.12.2024". Первая дата – это день рождения спортсмена, вторая – вероятной смерти.

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