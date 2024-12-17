Анна Седовокая в истерике вышла на связь после самоубийства экс-мужа в ее день рождения

Певица-предательница Анна Седокова в истерике вышла на связь после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тимма.

Бывший избранник скандальной исполнительницы совершил самоубийство. Как пишут российские пропагандистские СМИ, произошло это прямо в день рождения Седоковой. Конечно, скандальная исполнительница уже знает трагические новости. Анна Седокова вышла на связь. Исполнительница опубликовала ролик, на котором предстала с заплаканным и опухшим лицом. Скандальная певица в истерике попросила не распространять новости о поступке Яниса Тимма. По словам Седоковой, она не хочет, чтобы о смерти баскетболиста узнал ее 7-летний сын, который с ним был очень близок. Тимма после развода с певицей продолжал общаться с мальчиком и проводил с ним время.

"Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок. Он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я ада просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, я вас очень прошу", — в истерике попросила Седокова.

Скандальная Анна Седокова отреагировала на самоубийство бывшего мужа

Отметим, утром 17 декабря стало известно, что бывший муж Седоковой Янис Тимма совершил самоубийство, оставив телефон с номером мобильной артистки и просьбой ей позвонить. Сообщается, что баскетболист находился в состоянии алкогольного опьянения. Самоубийство Тимма, как сообщают российские пропагандистские СМИ, совершил 16 декабря в день рождения Седоковой. Это якобы подтверждают его комментарии под фото певицы, в которых он писал "02.06.1992 – 16.12.2024". Первая дата – это день рождения спортсмена, вторая – вероятной смерти.

Читайте также: