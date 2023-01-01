Анна Тринчер без макияжа в постели с мужем показала, как выглядела после новогодней ночи

Артистка не стесняется показывать естественную красоту.
Украинская певица Анна Тринчер показала, как выглядела после празднования Нового года.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией, на которой позировала в постели без макияжа и прически рядом со своим мужем, блоггером Александром Волошиным.
"Открываю челлендж первоянварских фотографий. Погнали", — подписала фото Тринчер.
Поклонники певицы в комментариях отметили, что не каждый из них решился делать такое смелое фото сразу после праздников, но добавили, что Анна выглядит хорошо.
- Первоянварские фото самые топовые!
- Как хороши!
- Вы классны! С Новым годом!
Напомним, Анна Тринчер вместе с другими звездами украинского шоу-бизнеса поздравила читателей ТСН.ua с новогодними праздниками.
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