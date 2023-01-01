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Анна Тринчер без макияжа в постели с мужем показала, как выглядела после новогодней ночи

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1780
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер без макияжа в постели с мужем показала, как выглядела после новогодней ночи

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка не стесняется показывать естественную красоту.

Украинская певица Анна Тринчер показала, как выглядела после празднования Нового года.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией, на которой позировала в постели без макияжа и прически рядом со своим мужем, блоггером Александром Волошиным.

"Открываю челлендж первоянварских фотографий. Погнали", — подписала фото Тринчер.

Анна Тринчер с мужем / ©
Анна Тринчер с мужем

Поклонники певицы в комментариях отметили, что не каждый из них решился делать такое смелое фото сразу после праздников, но добавили, что Анна выглядит хорошо.

  • Первоянварские фото самые топовые!
  • Как хороши!
  • Вы классны! С Новым годом!

Напомним, Анна Тринчер вместе с другими звездами украинского шоу-бизнеса поздравила читателей ТСН.ua с новогодними праздниками.

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Дата публикации
Просмотры
1780
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