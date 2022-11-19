Анна Тринчер цветастым обольстительным бельем подчеркнула фигуру и нарвалась на гнев мужа

Украинская певица и блогер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников новыми соблазнительными фотографиями.

На странице в Instagram артистка разместила серию снимков, на которых изображена в соблазнительном нижнем белье с цветчатым принтом. Пикантный наряд, состоящий из бюста, трусиков и пояса, хорошо подчеркнул стройную фигуру Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, таких откровений от жены совсем не ожидал муж Анны, блогер Александр Волошин: "Я не понял, ты говорила, что это для меня фотографии". Но поклонники Тринчер стали на ее защиту: "У вас не жена, а огонь, которая каждую девушку вдохновляет быть лучше, а значит и мир красивее", "знаете, как говорит мой муж: "А с этой женщиной живу я, а ты облизывайся, потому что она моя", "нельзя быть таким жадным".

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, на днях Анна Тринчер выпустила клип на песню "Зай". В ней артистка сняла своего мужа Александра Волошина, бабушку в образе байкерши, а Павла Зиброва и Наталку Денисенко заставила сыграть влюбленных.

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