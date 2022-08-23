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Анна Тринчер довела фанатов до слез исполнением "Пісні про рушник" с мамой и бабушкой

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Анна Тринчер довела фанатов до слез исполнением "Пісні про рушник" с мамой и бабушкой

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер спела собственную версию легендарной "Пісні про рушник (Рідна мати моя…)" вместе с мамой и бабушкой.

Накануне Дня Независимости Украины Анна Тринчер представила трогательную музыкальную композицию на своем YouTube-канале.

"Я смотрю в глаза моей ба и вижу там безграничную любовь и принятие, смотрю в глаза мамы и вижу там полное понимание, мудрость и веру – ради этого стоит жить! И какой бы сильной и независимой я ни была – для моей мамы я навсегда маленькая дочь", — представила песню Тринчер.

Как ранее рассказывала исполнительница в своих сторис, именно эта песня имеет огромное значение для их семьи, ведь ее бабушка часто напевала дочери и внучке строки Андрея Малышко, чтобы привить любовь к украинской культуре.

Вместе с мамой и 76-летней бабушкой молодая певица сняла клип, не оставивший равнодушных среди поклонников звезды.

  • Как красиво и душевно! Аж мурашки по коже!
  • Песня до слез – очень нежно и чувственно!
  • Это так нежно! Я плачу…!
  • Это лучшее, что я сегодня слышала!

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