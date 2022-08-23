Анна Тринчер довела фанатов до слез исполнением "Пісні про рушник" с мамой и бабушкой

Накануне Дня Независимости Украины Анна Тринчер представила трогательную музыкальную композицию на своем YouTube-канале.

"Я смотрю в глаза моей ба и вижу там безграничную любовь и принятие, смотрю в глаза мамы и вижу там полное понимание, мудрость и веру – ради этого стоит жить! И какой бы сильной и независимой я ни была – для моей мамы я навсегда маленькая дочь", — представила песню Тринчер.

Как ранее рассказывала исполнительница в своих сторис, именно эта песня имеет огромное значение для их семьи, ведь ее бабушка часто напевала дочери и внучке строки Андрея Малышко, чтобы привить любовь к украинской культуре.

Вместе с мамой и 76-летней бабушкой молодая певица сняла клип, не оставивший равнодушных среди поклонников звезды.

Как красиво и душевно! Аж мурашки по коже!

Песня до слез – очень нежно и чувственно!

Это так нежно! Я плачу…!

Это лучшее, что я сегодня слышала!

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