Анна Тринчер горячими фото топлесс поздравила себя с 22-летием

Украинская певица и блогер Анна Тринчер сегодня, 3 августа, празднует день рождения.

Артистке исполняется 22 года. По этому случаю исполнительница на странице в Instagram разместила пикантные кадры из недавней фотосессии. На фотографиях Тринчер предстает в комбинации из блестящей накидки, которую одела на обнаженное тело. Бюст Анна прикрыла руками:

"Пусть каждый год у меня будет самым счастливым. Спасибо всем за поздравления! Так приятно!" – написала под фото звездная именинница.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также в стотрис своего фотоблога Тринчер поделилась, что находится в Италии. Там артистка, кстати, успела снять короткое видео к своей новой композиции, премьеру которой пообещала уже сегодня, в свой день рождения.

Напомним, недавно Анна Тринчер показала шрамы, которые у нее остались после увеличения груди. Исполнительница поделилась, сожалеет ли о том, что решилась на хирургическое вмешательство.

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