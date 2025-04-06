Анна Тринчер грубым высказыванием оскорбила жителей города в Тернопольской области

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Реклама

Украинская певица Анна Тринчер оскорбила жителей города в Тернопольской области.

Речь идет о Бережанах, где исполнительница некоторое время жила в начале полномасштабной войны. В одном из выпусков проекта “Перепрошую” артистка вспомнила об этом. Анна Тринчер заявила, что Бережаны — “чувствуется как город сельского типа, где всего одна улица”: “Он (город - прим. ред.) ощущается как город сельского типа, потому что там одна улица! Одна!”.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Жителей очень сильно возмутило такое заявление певицы. Они подчеркнули, что это вообще-то город, в котором есть где провести время и там далеко не одна улица. На слова Тринчер отреагировал мэр Бережан Ростислав Бортник. В комментарии "Суспільному" он отметил, что досадно было такое слышать о городе, приютившем артистку в начале войны. Также он отметил, что слова Тринчер могут стать плохой рекламой для и так не популярных в туристическом плане Бережан.

Реклама

“Бережаны с распростертыми руками приняли Анну Тринчер, когда она убегала от войны. Неправильно говорить такие вещи о городе, где она проживала определенное время. Меня это возмутило не только как главу общины, но и как бережанца. Эта информация недостоверна. Такая публичная личность должна осторожно говорить подобные вещи, потому что они могут стать плохой рекламой и так для, возможно, не таких популярных городов как Киев”,— высказался мэр.

Сама же Анна Тринчер уже извинилась за свои высказывания. Артистка заверила, что не хотела никого обидеть. Также певица заявила, что ее слова неправильно поняли, мол, она высмеивала не сам город, а свой неуместный вид в начале полномасштабной войны. Также исполнительница добавила, что этот момент уже удалили из выпуска “Перепрошую”.

Анна Тринчер

“Хочу сразу сказать, что это было некорректно с моей стороны, и я искренне прошу прощения за недоразумения. Моей целью не было унизить город, а лишь обратить внимание на то, что он не такой большой, по сравнению с Киевом. Откровенно говоря, я высмеивала себя: когда все в первый день войны одели спортивные костюмы, взяли самое необходимое искать убежища, я отправилась в обтягивающем комбинезоне с огромными ногтями, совершенно не подготовив то, что на самом деле было важно. Я смеялась над тем, как неуместно я выглядела. Мне досадно, что мои слова были интерпретированы не так, как я их имела в виду”, — прокомментировала певица.

Напомним, недавно Анна Тринчер выпустила новую песню “Зірочка палай”. Певица уже раскрыла скрытые смыслы композиции.