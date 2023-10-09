Анна Тринчер и Александр Волошин провели экскурсию по своему двухэтажному загородному дому

Певица Анна Тринчер и ее муж, блоггер Александр Волошин, показали свой загородный дом.

В настоящее время звездные супруги живут под Киевом в современном двухэтажном имении. Хорошее жилье с большой территорией пара арендовала в июле и наконец-то провела онлайн-экскурсию для своих фанов. Анна и Александр поделилась видео в Instagram, где показали, как обустроили дом.

Анна Тринчер и Александр Волошин переехали за город / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Начали супруги с большого коридора, в котором расположено огромное зеркало и есть гардеробная.

На первом этаже дома находится большая гостевая комната с панорамными окнами, высокими потолками и камином. Там супруги наслаждаются просмотрами фильмов и отдыхают. Гостевая сочетается с просторной кухней и обеденной зоной.

Сразу из гостевой комнаты можно попасть на террасу, где Анна и Александр проводили время в теплую погоду. С террасы открывается вид на задний дворик с барбекю, небольшим футбольным полем и тренажерами.

"Почему я здесь захотела жить, потому что само здание выглядит очень современно", — поделилась Тринчер.

Кроме того, на первом этаже находится кабинет Волошина, а также гостевая ванная комната, прачечная и комната для морозильной камеры.

Далее пара показала второй этаж. Кроме гостевой спальни рядом есть еще одна гостевая ванная комната. Там же расположились гостевая спальня и будущий кабинет Анны, правда, пока там стоят только ее духи и чаще всего живет их кот Усик.

Показали Анна и Александре свою спальню. С огромной кровати отрывается отличный вид из окна на лес. Сразу из хозяйственной комнаты можно попасть еще в одну гардеробную, уже большую по размеру, там пара хранит все свои вещи и концертные костюмы певицы. А также в третью ванную.

Анна Тринчер и Александр Волошин показали свой загородный дом

Напомним, что на днях Александр Волошин отметил свой день рождения без жены. Позже блоггер объяснил, почему певица не присутствовала на его празднике.

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