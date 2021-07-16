Анна Тринчер и Jerry Heil после скандала выпустили совместную песню

Работа артисток получила название "Плакса".

Певицы Jerry Heil и Анна Тринчер, которая вылила коллеге за шиворот стакан воды, неожиданно после скандала выпустили дуэтную работу.

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Композиция получила название "Плакса". Еще до официального релиза трек набрал обороты и "завирусился" в соцсети TikTok. В основе песни "Плакса" — история двух вымышленных влюбленных по имени Таня и Даня. Эта фиктивно-настоящая парочка имеет определенные проблемы в отношениях. Таня и Даня очевидно любят друг друга, но общаются на разных языках любви. Из-за этого между ними накапливаются недоразумения, которіе всегда мешают любви.

"Песня о знакомой каждому ситуации. Он задаривает ее подарками, цена которых для нее ничего не значит, потому что она мечтает увидеть подтверждение их любви штампом из загса. Она, в свою очередь, готова закормить его борщами до отвала, не понимая, что для него с любимой и мивина — блюдо богов! И пока она не осознает, действительно ли хочет угождать общественным представлениям об отношениях, за слезами плакса не увидит, что счастье уже здесь", — прокомментировала трек Jerry Heil.

Это — первая совместная работа Jerry Heil и Анны Тринчер. Ее премьере предшествовал настоящий скандал, причиной которого стало случайный "слив" переписки. Анна Тринчер снялась в откровенной фотосессии и послала Jerry Heil снимки в частной переписке. Готовясь к релизу и все время находясь на съемках одного из талант-шоу Jerry "заработалась" и случайно выставила в сторис в Instagram скриншот с этими фото. Тринчер такого явно не ожидала — и между девушками возникла ссора. Но Jerry и Аня наконец-то помирились и возобновили дружеские отношения. Примирению активно способствовала Наталья Могилевская, которая вместе с ними принимала участие в съемках талант-шоу.

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