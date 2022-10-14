Анна Тринчер и POSITIFF выпустили мощную танцевальную песню "Який ти козак"

Украинские артисты объединились в дуэт и выпустили песню ко Дню Украинского казачества и Дню защитников и защитниц Украины.

Украинская певица Анна Тринчер и рэпер и музыкант Алексей Завгородний, он же POSITIFF, выпустили дуэтную танцевальную композицию "Який ти козак".

Этот трек артисты приурочили ко Дню Украинского казачества и Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается сегодня, 14 октября.

"Тема казачества в нынешние времена актуальна, ведь именно они всегда были угрозой Российской империи. Об их несокрушимом духе, отчаянности и смелости ходили легенды по всему миру. Сегодня украинский народ еще раз доказывает, что казацкому роду нет перевода, давая решительный отпор российским оккупантам", – говорят исполнители.

Анна и Позитив отметили, что хотят, чтобы их новая танцевальная песня поднимала всем украинцам настроение и боевой дух: "А отрывок "Яка ти козачка, який ти козак – йдемо вперед і ніколи назад!" стал лозунгом наших воинов, ведь сейчас они уверенно отвоевывают оккупированные территории", — добавили артисты.

В свою очередь, поклонники признались, что остались в восторге от совместной работы Тринчер и Позитива: "Трек просто бомба!", я не ожидала такого дуэта, но классно", "Класс, с такими песнями и нашим народом, мы непременно победим".

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