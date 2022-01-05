Анна Тринчер испугала фанов фото своего жениха в больнице под наркозом

Александру Волошину сделали операцию.
Украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер не на шутку заставила поклонников волноваться за своего жениха, блогера Александра Волошина.
На странице в Instagram артистка разместила фото из больничной палаты, где под наркозом лежит ее избранник. "Всем привет от меня и этой булочки. У нас все хорошо!" – коротко прокомментировала кадры Тринчер.
Ранее певица говорила, что Волошина ждет плановая операция, однако не говорила, зачем Александру понадобилось вмешательство хирурга.
Но преданные и бдительные поклонники пары знают в чем дело и под постом в комментариях назвали причину операции: "у него травма была на ноге, вроде бы болела, если не ошибаюсь", "у него была операция на колене".
Также Анна сообщила, что вскоре и ее ждет операция. Однако какая именно, вероятно, расскажет вскоре.
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