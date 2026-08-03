Анна Тринчер купила за более 2 млн грн роскошный подарок и трогательно вручила его маме

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/jannatrincher

Реклама

Украинская певица Анна Тринчер 3 августа отмечает 25-летие.

Впрочем, в этот день самый большой сюрприз получила не сама артистка, а ее мама Жанна. Звезда подарила самому родному человеку новенький Volkswagen Touareg, стоимость которого на украинском рынке стартует от 2,7 млн гривен. Трогательными кадрами из автосалона Анна поделилась в своем Instagram.

Реклама

За новым автомобилем семья отправилась в Черновцы. В салоне их уже ждал празднично украшенный автомобиль, покрытый черным полотном с большим бантом, а также несколько крупных букетов пионов. Вместе они торжественно открыли подарок, после чего мама артистки не сдержала эмоций. Растроганная от счастья и благодарности Жанна обняла дочь, а потом села за руль, чтобы испытать сюрприз.

Реклама

Анна объяснила, что именно в свой день рождения хотела прежде всего поблагодарить маму за безусловную любовь, поддержку и силу, которую та дарила ей всю жизнь.

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

«В свой день рождения самое главное поздравление сделала я — и не себе, а самому важному человеку в моей жизни — моей маме Жанне Тринчер. Она всегда была и есть рядом. Она всегда за меня, даже когда весь мир против. Мой ангел и мое вдохновение. Женщина, которой я безмерно горжусь и на какую мечту походить. То, сколько раз она проявляла смелость в жизни и при всех обстоятельствах шла вперед с гордо поднятой головой, заставляет меня никогда не сдаваться. Именно поэтому этот подарок мы выбрали вместе для нее», — поделилась певица.

Артистка также рассказала, почему остановилась именно на этой модели автомобиля. По ее словам, для нее было важно, чтобы мама чувствовала себя за рулем максимально комфортно и безопасно. Подаренный новый Volkswagen Touareg исполнен в цвете бежевый металлик. Автомобиль имеет современный черный салон с цифровой приборной панелью и большим изогнутым сенсорным дисплеем мультимедийной системы.

Мама Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

«Он очень легок в управлении, маневренный, а задняя подруливающая ось делает парковку и маневрирование невероятно простыми. Именно поэтому я хотела, чтобы за его рулем была моя мама. Чтобы ей было комфортно, легко и безопасно. Говорите своим мамам чаще „спасибо“ и „я тебя люблю“, ведь они этого заслуживают», — отметила Тринчер.

Реклама

Поклонники артистки не скрывали эмоций и засыпали семью комплиментами.

Две невероятные женщины! Заслуживаете на самое лучшее

Вау, какая вы молодец. Мама так счастлива, а вы еще больше

Аня, только ты можешь довести до слез с первых секунд

Напомним, недавно в новой песне «Маргарита» Анны Тринчер нашли «русский след». Команда звезды уже ответила на упреки и раскрыла правду.

Новости партнеров