Анна Тринчер на Бали оказалась под капельницей и сообщила, что с ней произошло

Артистка во второй раз за свой отдых серьезно отравилась.

Певица и блогер Анна Тринчер испугала своих поклонников, показавшись под капельницей.

Как известно, артистка находится в отпуске на Бали. Но на время выпала из соцсетей. Обеспокоенные фаны начали забрасывать Тринчер вопросами, куда она исчезла и все ли с ней в порядке.

Час назад знаменитость вышла на связь и опубликовала кадры, где ей ставят капельницу. По словам Тринчер, она серьезно отравилась. И это уже второй раз за время ее отдыха на Бали:

"Едва выхожу к вам. Я во второй раз отравилась на Бали и в этот раз гораздо хуже. Тупо 360 долларов на месте", — сообщила певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Но вместе с тем Тринчер обнадежила фанатов, что наснимала для них много интересного и яркого контента, поэтому совсем скоро им поделится, как только ей станет легче.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Отметим, что впервые во время отпуска Анна Тринчер отравилась больше недели назад. Тогда артистка спаслась таблетками, которые взяла с собой. Но на этот раз все гораздо серьезнее.

Напомним, на днях актриса Ольга Сумская шокировала, как отравилась во время отдыха в Австрии. Звезде было очень плохо, но должного лечения в стране она не получила. В критическом состоянии Сумская решила возвращаться домой, где украинские врачи поставили ее на ноги.

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