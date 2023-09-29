Анна Тринчер на фоне слухов о разводе нежно обратилась к Александру Волошину

Певица Анна Тринчер обратилась к своему мужу, бизнесмену и блоггеру Александру Волошину, на фоне слухов об их разрыве.

Исполнительница развеяла слухи о расставании с любимым, когда нежно обратилась к нему в своих Instagram-stories.

Сегодня, 29 сентября, Александр празднует день рождения – ему исполнилось 26 лет. Так что Тринчер поделилась романтической фотографией с Волошиным, на которой они обнимаются, и поздравила его с днем рождения.

"С твоим днем, любимый", – написала под фото Анна.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Кстати, в день рождения любимого Анна Тринчер также представила новый трек "Глаза" и соблазнительный клип.

Напомним, в последнее время в Сети начали обсуждать возможный развод Анны Тринчер и Александра Волошина спустя год после свадьбы. Однако пара опровергла все слухи о разрыве – певица резко обратилась к аудитории и попросила не верить в фейковую информацию.

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