Анна Тринчер на фоне слухов о разводе оказалась под капельницей: "Все, как в омуте"

Звезде стало плохо во время репетиции.
Певица Анна Тринчер после слухов о разводе со своим мужем Александром Волошиным оказалась под капельницей.
Исполнительница испугала поклонников кадрами из больничной койки, где она лежит под капельницей.
Как рассказала Тринчер в своих Instagram-stories, ей стало плохо во время репетиции. Сразу за ней приехала карета скорой помощи.
"Вот так закончилась моя вчерашняя репетиция номера… Я даже не вышла на сцену", – поделилась певица.
Уже после больницы Анна уехала домой, однако там ей тоже стало плохо и пришлось снова вызвать врачей. Что именно с ней произошло, звезда рассказывать не стала.
"Дальше все, как в омуте", — написала певица.
Напомним, накануне в Сети начали распространяться слухи о разводе Анны Тринчер и ее мужа Александра Волошина. Певица отреагировала на заявление и резко ответила, действительно ли это так.
Читайте также: