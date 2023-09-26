Анна Тринчер на фоне слухов о разводе оказалась под капельницей: "Все, как в омуте"

Певица Анна Тринчер после слухов о разводе со своим мужем Александром Волошиным оказалась под капельницей.

Исполнительница испугала поклонников кадрами из больничной койки, где она лежит под капельницей.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Как рассказала Тринчер в своих Instagram-stories, ей стало плохо во время репетиции. Сразу за ней приехала карета скорой помощи.

"Вот так закончилась моя вчерашняя репетиция номера… Я даже не вышла на сцену", – поделилась певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Уже после больницы Анна уехала домой, однако там ей тоже стало плохо и пришлось снова вызвать врачей. Что именно с ней произошло, звезда рассказывать не стала.

"Дальше все, как в омуте", — написала певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, накануне в Сети начали распространяться слухи о разводе Анны Тринчер и ее мужа Александра Волошина. Певица отреагировала на заявление и резко ответила, действительно ли это так.

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