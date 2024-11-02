Анна Тринчер на концерте спела с ветераном войны и довела до слез щемящим дуэтом

Артистка вместе с защитником, который восстанавливается после тяжелой травмы, исполнила чувственный трек.

Украинская певица Анна Тринчер отыграла большой сольный концерт в Киеве, во время которого она очень трогала присутствующих.

В частности, исполнительница на сцене спела в дуэте с военным Александром Роменским, который восстанавливается после тяжелого ранения на фронте. Они вместе исполнили трек "Ти робив мені каву", тем временем за ними на экране транслировались кадры войны. Дуэт оказался настолько чувственным, что присутствовавшие не могли сдержать эмоций и плакали.

"Самый щемящий момент со вчерашнего (1 ноября – прим. ред.) концерта. Александр – настоящий герой. Лицо мужества Украины в тебе! Спасибо, что доверился и рассказал свою историю тысячам людей, и вдохнул в них жизнь", — обратилась к защитнику артистка .

Анна Тринчер довела до слез трогательным дуэтом с военным

В свою очередь Александр поблагодарил Анну Тринчер за дуэт. Кроме того, он предложил певице 25 декабря, когда она снова будет давать концерт, повторить их чувственный номер.

Напомним, недавно Анна Тринчер выпустила новую песню, которая получила название "Не знаю". Трек артистка спела в дуэте с исполнителем Cheev.

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