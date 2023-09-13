Анна Тринчер на высоких каблуках упала со сцены прямо на пол

Украинская певица Анна Тринчер рассказала о курьезном инциденте, который случился с ней прямо на сцене.

На днях артистка выступила на свадьбе. В заведении, где проходил праздник, была импровизированная сцена. Анна Тринчер была приглашенной артисткой. Как призналась исполнительница, она очень благодарна молодоженам за то, что доверили именно ей петь на их свадьбе. По словам певицы, ей очень понравилось, а вокруг была безумная энергия.

"Такая безумная энергия была. Спасибо нашим героям за возможность работать. Даже в такое время создаются прекрасные семьи", — отметила Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, выступление знаменитости не прошло без курьезных инцидентов. Тринчер решила спуститься со сцены, чтобы попеть среди гостей. Анна была на высоких каблуках. Когда артистка спускалась по лестнице, то оступилась. Знаменитость впала прямо на пол. Правда, певица не показала сам момент падения, поэтому вполне вероятно, что она удержала равновесие и смогла устоять на ногах.

"Я просто очень отдана своей профессии", — подписала кадры артистка и добавила смеющийся смайлик.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер жаловалась на плохое самочувствие. Как призналась артистка, ее организм просит об отдыхе. Однако исполнительница не может подвести команду, поэтому показала, что делает, чтобы состояние ее здоровья улучшилось.

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