Анна Тринчер набила тату на пол руки и объяснила его значение: "Долго решалась"

Певица и блогерша Анна Тринчер набила татуировку на руке и объяснила ее значение.

В частности, к новому изображению на теле исполнительница отнеслась ответственно, ведь оно – самое большое, какое у нее есть. Долгое время Анна выбирала, что хочет набить, и консультировалась с тату-мастером.

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я довольно долго решалась, выбирала эскизы, потому что каждое тату на моем теле, оно символизирует определенный период моей жизни: или его начало, или его завершение. Я вкладываю свои важные смыслы в каждое тату. Вообще, я обожаю татуировки, обожаю девушек и парней с татуировками. Поэтому я выбирала эту татуировку достаточно долгое время и не могла решиться. Писала мастеру, мы вместе рассуждали", — объяснила Тринчер.

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На руке исполнительница набила символ "императрицы". Как отметила артистка, новую тату выбирала с помощью нумерологии. На теле певица ранее набила надпись "empress", что в переводе означает "императрица", а ныне же на руке Анны появился и сам символ.

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"В переводе – императрица. Это мой аркан номер три. У меня есть надпись, теперь будет сам символ. Императрица – это символ справедливости, мудрости, благоразумия, символ победы добра над злом! Именно такой период у меня сейчас", — объяснила артистка.

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Кстати, Анна показала свои старые татуировки. Бабочка на ключице певицы – это символ легкости. В это время артистка покончила с абьюзивными отношениями.

"Эта татуировка символизирует легкость. Именно период после тяжелых отношений и абьюза, когда именно легкости мне не хватало", — поделилась звезда.

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также Анна объяснила за розу на руке. По словам Тринчер, этот цветок напоминает ему саму себя.

"Бабочка была набита вместе с розой. В тот трудный период я пошла на сеанс гипноза и увидела себя изнутри в виде именно розы с шипами: красивая, сильная и очень одинокая", — призналась знаменитость.

Тату Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее актер Тарас Цымбалюк набил на теле две новых татуировки. Артист для тату выбрал неожиданные места.

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