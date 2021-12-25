Анна Тринчер напугала фанатов результатами медицинского обследования: "Обнаружили опухоль"

Звезда поделилась неприятной новостью.

Певице Анне Тринчер уже назначили дату операции по увеличению груди.

Поэтому вчера исполнительница прошла медицинское обследование, чтобы убедиться, безопасно ли ей делать такие операции. Впрочем, маммолог шокировал Анну. К слову, у певицы обнаружили фиброаденому – доброкачественную опухоль.

В Анны Тринчер обнаружили фиброаденому / instagram.com/annatrincher_official

"Я была шокирована. Ведь это уплотнение в груди. У меня из-за этого возникают только негативные ассоциации. Впрочем, врач-маммолог меня сразу заверил, что все хорошо. Такое иногда случается. За этим уплотнением обычно просто наблюдают, а иногда вырезают", — рассказала Анна.

В Анны Тринчер обнаружили фиброаденому / instagram.com/annatrincher_official

К слову, звезде вырежут фиброаденому во время операции по увеличению груди. Поэтому, чтобы поклонники не волновались, Анна заверила, что с ней все в порядке.

Также исполнительница призвала фанатов заботиться о своем здоровье.

"Берегите свое здоровье! Особенно ментальное! И помните, что многие болезни у нас возникают на фоне психосоматики", — добавила певица.

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