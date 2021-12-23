Анне Тринчер назначили дату операции по увеличению груди

Звезда таки ляжет под нож пластического хирурга.

Певица Анна Тринчер уже давно собиралась увеличить грудь.

Впрочем, звезда долго не решалась сделать это. Однако после того, как артистка вместе со своим женихом сходила на консультацию к врачу, Анна решила увеличить себе грудь. Как призналась звезда, ей уже назначили дату операции.

Сейчас Тринчер выбирает размер своей будущей груди. Она даже посоветовалась со своими поклонниками, какой лучше сделать: второй с половиной, третий и третий с половиной.

Анна Тринчер с третьим размером груди / instagram.com/annatrincher_official

"Дата операции назначена. Мне страшно. Но очень мечтаю проснуться, начать говорить всяческий бред после наркоза и увидеть это своими глазами. Пора избавляться от своих страхов и осуществлять мечты", — поделилась счастливая Анна.

Отметим, исполнительница раньше уже планировала сделать маммопластику. Впрочем, год назад она не смогла решиться на операцию. В ноябре звезда снова сходила на консультацию к врачу. Ее жених Александр Волошин был против операции. Однако когда он увидел свою любимую с третьим размером груди, то сразу же согласился.

Читайте также: