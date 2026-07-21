Анна Тринчер назвала артиста, о браке с которым мечтает с 3-го класса: "Планировала выйти за него замуж"

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Певица Анна Тринчер неожиданно призналась, что ещё со школьных лет мечтала выйти замуж за одного из известных украинских артистов, и, похоже, эта симпатия не исчезла до сих пор.

Артистка откровенно рассказала о своём давнем кумире в новом интервью. По словам Тринчер, Владимир Дантес привлек её внимание ещё в детстве. Она в шутливой форме рассказала о своей юношеской мечте выйти замуж за артиста, который уже тогда был популярным и узнаваемым. Звезда призналась, что детская мечта о свадьбе с артистом осталась с ней до сих пор.

«Я планировала выйти за него замуж ещё в третьем классе. Не то чтобы я передумала…» — со смехом призналась Анна Тринчер в эфире «Нашего радио».

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Певица рассказала, что из всех звезд шоу-бизнеса Украины именно с Владимиром она пошла бы на свидание.

Напомним, недавно Маша Кондратенко впервые ответила на вопрос, был ли у неё роман с Владимиром Дантесом.

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