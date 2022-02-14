Анна Тринчер о реакции мамы на увеличение груди: "Она со мной выбирала размер"

Артистка поделилась, как проходит реабилитация после операции.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер после увеличения груди стала ньюзмейкером номер один.
Артистка показывала, как проходила операция, рассказывала, как отреагировал ее жених Александр Волошин, однако еще не говорила о реакции своих родственников. Так, в программе "Светская жизнь" Тринчер впервые призналась, как на ее увеличение груди отреагировала мама:
"Мама не была против. Она даже в прошлом году со мной ходила к хирургу и выбирала размер", – откровенно призналась Анна.
Также артистка поделилась, как у нее проходит реабилитация после операции:
"Я на антибиотиках, на обезболивающих. Мне тяжело спать, я сплю только на спине. Это для меня действительно отчаянный шаг, потому что я действительно люблю женственные формы. Я люблю пышную грудь, большие ягодицы", — объяснила Тринчер.
Певица добавила, что ягодицы вслед за грудью увеличивать с помощью пластического хирурга не будет, потому что они у нее "дай боже".
Рассекретила артистка и стоимость своей операции. Анна призналась, что без еврейских корней здесь не обошлось:
"У моего хирурга это стоит шесть тысяч долларов. Но, я же артистка, я еще и еврейка, я смогла немного договориться", — призналась Анна.
Читайте также: