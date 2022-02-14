Анна Тринчер о реакции мамы на увеличение груди: "Она со мной выбирала размер"

Артистка поделилась, как проходит реабилитация после операции.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер после увеличения груди стала ньюзмейкером номер один.

Артистка показывала, как проходила операция, рассказывала, как отреагировал ее жених Александр Волошин, однако еще не говорила о реакции своих родственников. Так, в программе "Светская жизнь" Тринчер впервые призналась, как на ее увеличение груди отреагировала мама:

"Мама не была против. Она даже в прошлом году со мной ходила к хирургу и выбирала размер", – откровенно призналась Анна.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Также артистка поделилась, как у нее проходит реабилитация после операции:

"Я на антибиотиках, на обезболивающих. Мне тяжело спать, я сплю только на спине. Это для меня действительно отчаянный шаг, потому что я действительно люблю женственные формы. Я люблю пышную грудь, большие ягодицы", — объяснила Тринчер.

Жалею, что не выбрала размер побольше: Анна Тринчер поделилась подробностями об увеличении груди

Певица добавила, что ягодицы вслед за грудью увеличивать с помощью пластического хирурга не будет, потому что они у нее "дай боже".

Рассекретила артистка и стоимость своей операции. Анна призналась, что без еврейских корней здесь не обошлось:

"У моего хирурга это стоит шесть тысяч долларов. Но, я же артистка, я еще и еврейка, я смогла немного договориться", — призналась Анна.

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