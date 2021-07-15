Певица добавила, что фолловеры Яны пишут ей негативные сообщения.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер объяснила, почему решила отомстить и опубликовала личные фото Jerry Heil в ответ на слитую ней переписку.

Так, на днях Яна Шемаева опубликовала в сторис своего Instagram личную переписку со звездой сериала "Школа". На скрине видно, как Аня прислала исполнительнице свои откровенные снимки в белье. В ответ Тринчер запостила личные фото Jerry Heil. На снимках артистка топлесс позировала в клинике.

Анна записала видеообращение и объяснила все своей эмоциональностью. Певица добавила, что подписчики Яны пишут ей негативные сообщения и обвиняют во всем именно ее.

instagram.com/annatrincher_official

"Я знаю, что я очень эмоциональная и много чего могу сделать на эмоциях, не подумав. И в итоге я оказалать виновата в том, что наша личная переписка с Яной была слита через ее Instagram. И теперь ее подписчики меня хейтят, зачем я сделала тоже самое. Потому что, я не знала, как среагировать, человек не брал час трубку, не отвечал абсолютно нигде и я почувствовала несправедливость. Поэтому вчера у меня случился такой эмоциональный немножко срыв. Плюс это все подхватили СМИ, разнесли максимально в своей интерпретации, куча негативных комментариев в пабликах. Да, такая я вот эмоциональная", — прокомментировала звезда.

Артистка добавила, что все равно не понимает, зачем Шемаева сделала скрины с их частной переписки.

Также Тринчер показала, как ее брат, который живет в Америке, отреагировал на слитые фото сестры.

instagram.com/annatrincher_official

Напомним, вскоре после инцидента Jerry Heil вышла на связь и сказала, что опубликовала переписку случайно. Шемаева удалила фото и добавила, что не намерена подставлять коллегу. Также исполнительница попросила Тринчер убрать ее снимки.

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