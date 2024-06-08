Анна Тринчер оскандалилась появлением на свадьбе известной блогерши, на которой развлекались россияне

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер на днях побывала на свадьбе у блогерши Евы Коршик и ее мужа Сергея, более известного как Сережа 01к.

В своем фотоблоге артистка рассказала, что свадьба состоялась в Молдове возле роскошного замка. Все собравшиеся придерживались стиля "old money". Анна похвасталась своим платьем с глубоким декольте и вырезом, которое дополнили изысканные перчатки. Вместе с подругой Валерией девушка позировала на фоне замка и даже снимала, как целуется с ней. Кроме того, Тринчер поделилась с фанами некоторыми кадрами, которые растрогали ее.

Анна Тринчер на скандальной свадьбе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер на скандальной свадьбе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер на скандальной свадьбе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер на скандальной свадьбе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер на скандальной свадьбе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

К слову, на празднике присутствовало большое количество гостей, среди которых русские. Так, телеграмм-канал "Музвар" обратил внимание, что поздравить молодоженов приехали близкие и друзья жениха из РФ. Говорят, что накануне часть украинских гостей отказались приезжать на праздник именно по этой причине. Более того, "Музвар" сообщает, что свой первый танец блогеры исполняли под песню группы "Мачете", которая активно поддерживает действия оккупантов и геноцид украинцев. Сама певица пока никак не комментировала ситуацию.

Анна Тринчер на скандальной свадьбе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер на скандальной свадьбе / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Менеджмент Ани Тринчер отметил, что ничего не будет комментировать по поводу появления певицы на свадьбе", - говорится в посте "Музвара".

Напомним, ранее украинский певец Олег Кензов также показался в компании путинистов. Артист поразвлекал русских своим русскоязычным репертуаром песен в Германии.

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