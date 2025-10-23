Анна Тринчер оскандалилась прочтением книг на русском языке во время войны

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер вляпалась в скандал.

А все из-за книг. 22 октября исполнительница опубликовала в сторис фото, где похвасталась новыми покупками. В частности, артистка приобрела книги по художественной литературе - "Цветы для Элджернона" и "Скорбь Сатаны". Однако бдительные пользователи обратили внимание на одну деталь. Книга "Скорбь Сатаны" у Анны Тринчер была на русском языке. Между тем "Цветы для Элджернона" вообще пиратское издание. Только одно издательство Украины имеет право на издание этой книги и печатает ее в твердом переплете, а у певицы - в мягком.

Анна Тринчер читает книги на русском языке

Анна Тринчер уже объяснила, как так произошло. Артистка заявила, что книги ей вообще покупает ассистент. По словам исполнительницы, он должен был заказывать ей литературу исключительно на украинском языке. Как так случилось, певица не понимает. Относительно того, почему же она опубликовала это в сторис, то Тринчер уверяет, что просто не обратила внимания. Также артистка отмечает, что книги якобы продаются на украинском сайте, а их происхождение литовское.

"Комментирую скандал... Вы знаете, что с недавних пор мне нравится художественная литература, потому что до этого я в основном читала только научную. Я с вами советуюсь, вы мне рекомендуете книги, которые почитать, я выбираю и отправляю ассистенту. С начала нашей работы с ассистентом все книги заказываются на украинском. Вчера забрала книги, показала вам и даже не обратила внимания, что одна из них написана на русском языке. Но хочу заметить, что она продается в Украине, на украинском сайте, оплачивалась на украинский ФОП, происхождение этой книги литовское", - комментирует певица.

Анна Тринчер прокомментировала скандал / © instagram.com/annatrincher_official

Отметим, в Украине разрешено продавать книги на русском языке, но только те, что были изданы до 1 января 2023 года. Также с той даты запрещено ввозить в страну переводы иностранных книг на русском языке.

Напомним, недавно бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина вернулась в Киев и попала в скандал. Артистка не стеснялась общаться на русском и даже выпустить песню на этом языке.