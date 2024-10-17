Анна Тринчер откровенно призналась, жалеет ли о браке с беглецом Волошиным: "Болезненный опыт"

Украинская певица Анна Тринчер ответила, жалеет ли о браке с блогером Александром Волошиным, который сбежал из Украины

Исполнительница говорит, что против того, чтобы оглядываться на прошлое и говорить, когда поступила правильно, а когда нет. Артистка убеждена, что это все прожитый опыт, который сформировал ее как личность. В частности, даже если это был довольно болезненный период.

"Я вообще противница вот этих советов себе в прошлое. Если бы вы дали этот совет, пережили бы вы этот болезненный опыт, стали бы вы сильнее? Дала бы ли эта боль столько сил, чтобы стать тем человеком, каким вы являетесь? Нет! Вы меняете маленькую деталь, и вся конструкция сыпется. Поэтому я за то, чтобы проживать этот опыт", — рассказала артистка на шоу "МузRoom".

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер также признает, что совершала ошибки в отношениях с Александром Волошиным. Певица говорит, что это был ее первый брак, в который она вступила довольно юной, так что этого было не избежать. К слову, исполнительница вышла замуж в 21 год.

"Совершала ли я какие-то ошибки? Конечно! Это мой первый брак. Я там была ребенком", — добавила звезда.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Отметим, Анна Тринчер и Александр Волошин начали встречаться весной 2021 года, а уже осенью блогер сделал певице предложение, на что она ответила согласием. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2022 года, но уже в 2023-м объявила о разводе.

Напомним, недавно блогер Леон рассекретил отношения с Анной Тринчер. Он также заявил, что артистка предала его.

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