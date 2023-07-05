Анна Тринчер откровенно призналась, жалеет ли о пластике груди и сколько раз в год увеличивает губы

Украинская певица Анна Тринчер ответила, жалеет ли о пластике груди и сколько раз в год обращается к косметологу, чтобы увеличить губы.

У артистки в Instagram-stories поинтересовались, довольна ли она пластической операцией, сделанной полтора года назад. Исполнительница откровенно призналась, что не жалеет о пластике груди. Более того, она чувствует себя увереннее и больше нравится себе.

"Мне кажется результат и так видно. Я довольна, это буквально изменило мою жизнь", – поделилась артистка.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также исполнительница рассказала, как увеличивает губы. Знаменитость колит лишь 0,5 мл инъекции. Так губы выглядят более естественно. Раньше Анна увеличивала губы каждые полгода, а сейчас раз в два или два с половиной года.

"Я колола по 0,5 мл каждые полгода. Сейчас где-то раз в 2-2,5 года. Мне очень нравятся, что они небольшие и красивые, как натуральные", — отметила Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно жена Виктора Павлика увеличила себе губы. Блогерша похвасталась результатом и показала фото до и после процедуры.

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