Анна Тринчер откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем: "Мы не будем жить вместе"

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер откровенно рассказала о проблемах в отношениях с мужем, блогером Александром Волошиным.

Как призналась звезда в Instagram-stories, сейчас они с возлюбленным переживают кризис. Пара даже пошла на сеанс к семейному психологу, чтобы понять свои проблемы и решить их. После терапии супруги поняли, что им будет лучше не жить вместе.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Мы с Сашей не будем жить вместе… Это решение было принято на совместной семейной сессии. Поверьте, оно совсем нелегкое. Кстати, это наша первая сессия вместе", — поделилась певица.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна подчеркнула, что они не шутят на теме отношений. В настоящее время пара действительно не живет вместе. Как долго это продлится, звезда не знает. Пока же супруги разъехались на две недели.

"Это не шутки, не хайп. Мы действительно с Сашей, по крайней мере, пока на две недели, разъезжаемся, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Мы бы никогда на таком не хайпили, это для меня очень интимный момент", — рассказала певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Исполнительница добавила, что у каждой пары может случиться кризис после двух лет отношений, и они с Александром не стали исключением. По словам знаменитости, наступил тот период, когда они прекратили были идеальными друг для друга. Тринчер удивило, каким ее муж может быть на самом деле.

"Мы столкнулись с определенным кризисом в отношениях, что в целом абсолютно нормально для любой пары. Именно такой период 2-2,5 года, когда наконец-то спадает вот эта пыль, и вы не стараетесь быть друг для друга идеальными. Лично для меня Сашина пыль достаточно была резкой, поэтому сейчас я просто заново знакомлюсь со своим мужем, которого мне кажется я не знаю пока что. Но это очень интересный период. У нас есть еще несколько правил, которых мы будем придерживаться", — рассказала знаменитость.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица подчеркнула, что у них было два варианта: работать над отношениями или же развестись. Супруги выбрали первый.

"У вас всегда есть выбор: идти в болезненные уголки, прорабатывать, не бояться, становиться лучшей версией себя, строить по кирпичу ваш дом счастливых отношений или разойтись", — подытожила знаменитость.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Отметим, что Анна Тринчер и Александр Волошин начали встречаться весной 2021 года. Уже осенью того же года блогер сделал предложение певице. Официально Анна и Александр поженились 24 сентября 2022 года. Однако супруги после окончания войны планируют сыграть громкую свадьбу.

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