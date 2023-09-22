Анна Тринчер откровенно рассказала о серьезном кризисе в браке: "Мечтаю наладить отношения с мужем"

Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала о проблемах в отношениях с мужем, скандальным блогером Александром Волошиным.

По словам артистки, на их брак повлияло несколько факторов. Во-первых, у возлюбленного исполнительницы диагностировали депрессию. Анна говорит, что болезнь настолько влияет на ее мужа, что он стал совсем другим человеком.

Во-вторых, в отношениях супругов сейчас кризис, который обычно переживают все влюбленные через год после свадьбы.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Многие говорят, что это нормальный период. Первые два с половиной, три года всегда наступает кризис, когда пропадает влюбленность и начинается период очень взрослой, сознательной и глубокой любви. И в момент, когда не играют гормоны, кажется, что что-то не так, как раньше", — рассказала Тринчер в интервью шоу "Ближче до зірок".

Исполнительница вместе с мужем уже обращалась за помощью к психологу, который посоветовал им пожить отдельно. Однако отношения пары только ухудшились. Сейчас Александр и Анна ищут хорошего специалиста, а также пытаются сохранить брак. Певица убеждена, что, хотя их отношения сильно изменились, они со всем справятся и будут вместе.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Мы абсолютно классно общаемся. Возможно, у нас нет таких глубинных отношений, когда мы о чем-то постоянно разговариваем, развиваемся вместе, совместное время проводим вместе. Таких отношений, которые были раньше, у нас пока нет. Я мечтаю наладить отношения с моим мужем ", – отметила артистка.

Напомним, недавно Анна Тринчер очень сильно напугала поклонников. Артистка показалась с синяками и заявила, что ее избили.

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