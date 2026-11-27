Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала о своем отношении к материнству, призналась, готова ли сама стать мамой и объяснила, как беременность близкой подруги Дианы Глостер повлияла на ее взгляды.

Об этом артистка рассказала журналистке Анне Севастьяновой в интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» . Певица призналась, что внимательно наблюдает за беременностью подруги и радуется ей. В то же время крестной мамой будущего ребенка Тринчер не станет. Она объяснила, что из-за насыщенного рабочего графика не сможет полноценно присутствовать в жизни малыша. Раньше Анна не слишком задумывалась о собственном материнстве, ведь карьера всегда была для нее приоритетом. Однако опыт Дианы несколько изменил ее восприятие этого этапа жизни.

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«Я была так немного больше к чайлдфри, потому что я очень амбициозна. И для меня моя карьера всегда была и будет на первом месте. Но когда я смотрю на Диану, как она расцветает, сколько у нее энергии, как она счастлива, какой это важный этап для отношений», — поделилась артистка.

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Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

В то же время, Тринчер призналась, что пока не представляет себя мамой. Особую обеспокоенность у нее вызывает перспектива рожать ребенка в условиях полномасштабной войны. Певица назвала украинских женщин, которые решаются на беременность во время обстрелов и постоянного стресса, настоящими героинями.

«Я пока не представляю, во-первых, в этом разряде своей жизни иметь ребенка, а во-вторых, пока я не представляю, как его родить в условиях, в которых мы живем», – призналась Анна.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Кроме того, журналистка Анна Севастьянова поинтересовалась отношением певицы к алкоголю. Несмотря на то, что в репертуаре Тринчер есть песни с соответствующим настроением, в повседневной жизни она почти не употребляет спиртное. Иногда артистка может позволить себе немного белого сухого вина за компанию, однако алкоголь ей не очень нравится.

«Просто алкоголь мне не идет, чтобы напиться. Ибо я либо засыпаю, либо возвращаю. То есть у меня очень маленькая терпимость к нему. К счастью, это просто не обо мне», — объяснила певица.

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Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Напомним, недавно КГГА не разрешила провести концерт Анны Тринчер во Дворце спорта. Певица со слезами на глазах сделала заявление .

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