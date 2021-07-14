Анна Тринчер отомстила Jerry Heil за слитые в Сеть ее эротические фото

Похоже, в шоу-бизе назревает новый скандал.

Украинская певица Анна Тринчер отомстила своей коллеге, артистке и блогерше Jerry Heil.

Так, Яна Шемаева слила в сторис своего Instagram личную переписку со звездой сериала "Школа". На скрине видно, как Аня прислала исполнительнице свои откровенные снимки в белье. На них Тринчер соблазнительно позировала на полу в ярком белье и чулках. Артистка поинтересовалась у подруги, стоит ли публиковать фотографии в своем фотоблоге. Впрочем, Jerry Heil посоветовала ей этого не делать.

instagram.com/thejerryheil

"Ну первая фотка – ту мач. Камон. Ты же не Карди Би. Вспомни, кто тебя фолловит", — ответила Яна, намекнув, что за Аней следят дети.

Такой поступок изрядно возмутил Тринчер. По ее словам, она не понимает, почему Яна так сделала.

"Это адекватно, когда человек берет и сливает в Сеть личную переписку? У меня в голове не укладывается, при каких обстоятельствах можно, бл**ть, скринить... Я не знаю, как на это реагировать", — прокомментировала знаменитость.

instagram.com/annatrincher_official

Певица добавила, что Шемаева не отвечает на звонки, SMS и не удаляет скрин. Впоследствии Анна решила отомстить и запостила личные фото Jerry Heil. На снимках артистка топлесс позировала в клинике.

instagram.com/annatrincher_official

"Может мне тоже что-то слить?" — написала она.

Хайп ли это, или действительно скандал, станет известно позже.

Напомним, не так давно любимый Анны Тринчер, блогер Александр Волошин попал в скандал, устроив "акцию невиданной щедрости": он пообещал подарить новенький iPhone 11 одному из своих поклонников. Волошин вручил девочке смартфон стоимостью 20 000 гривен, а после того, как камера выключилась, просто вырвал iPhone у девочки с рук. После инцидента аккаунты Волошина были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь. Со своей стороны, Анна Тринчер всячески поддерживала любимого в своих сторис.

Впрочем, как оказалось, громкий скандал оказался постановкой. Волошин это придумал ради пиара.

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