Анна Тринчер отреклась от участия в "Евровидении" и объяснила почему

Украинская певица Анна Тринчер откровенно призналась, что больше не мечтает об участии в "Евровидении".

Звезда в интервью Champion Radioрассказала, что за кулисами престижного конкурса скрывается чрезвычайный стресс, давление и эмоциональное выгорание.

Девушка напомнила, что у нее был опыт выступлений на больших вокальных шоу - от "Голоса страны" до Детского Евровидения-2015. Впрочем, теперь она убеждена, что снова проходить через бешеный ритм, постоянный контроль публики и борьбу за ожидания зрителей - не для нее.

"Мне кажется, что я уже пережила эти моменты. Я так люблю то, чем я занимаюсь, а "Евровидение" - это всегда о чрезвычайно большом стрессе, концентрации людей, событий внимания и негатива", - отметила Тринчер.

Также певица подчеркнула, что это серьезная ответственность перед всей страной - нужно оправдать ожидания.

Окончательное решение звезда приняла после того, как увидела, как группа Ziferblat тяжело переживала конкуренцию на "Евровидении-2025". По словам Анны, именно тогда она поняла, что не готова к таким эмоциональным испытаниям.

Сейчас исполнительница сосредоточена на собственном творчестве, где может работать в удобном для себя темпе без лишнего стресса и давления.

