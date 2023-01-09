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Анна Тринчер ответила, когда планирует рожать детей: "Тупо и безответственно сделать, чтобы было"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
563
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер ответила, когда планирует рожать детей: "Тупо и безответственно сделать, чтобы было"

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Сейчас певица сосредоточена на карьере.

Украинская исполнительница и блогерша Анна Тринер призналась, планируют ли они с мужем Александром Волошиным детей.

Поклонники певицы часто пишут ей вопрос о будущих детях в частных сообщениях. В сторис в Instagram Тринчер решила ответить фанам. Певица считает, что планирование детей – это большая ответственность и к этому нужно сначала быть морально готовым.

"Поймите, это тупо и безответственно сделать, чтобы было. Это огромная ответственность, это жизнь на "до" и "после". Когда почувствуем, что искренне хотим и готовы к этому, сделаем", — ответила Тринчер.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Пока вместе с мужем исполнительница завела домашнего любимца — кота по имени Усик. Он стал настоящим членом семьи, ведь тоже часто появляется у видео блоггеров.

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Дата публикации
Просмотры
563
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