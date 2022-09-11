Анна Тринчер ответила на упреки, что из-за желтого свадебного платья она разведется

Уже в скором времени состоится роспись исполнительницы Анны Тринчер и блогера Александра Волошина. Пока влюбленные делятся подробностями подготовки к свадебной церемонии.

В частности, артиста не могла дождаться, чтобы наконец-то показать платье, которое оно выбрало для росписи. Впрочем, не все поклонники Анны порадовались за певицу. Тринчер начали предупреждать, чтобы она выбрала платье другого цвета, ведь, по их мнению, желтый - символизирует развод.

Знаменитость не растерялась, а быстро прокомментировала свой выбор. Артистка дала четко понять, что не верит в приметы.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Наверное, если бы я верила в приметы, я не показывала даже свою жизнь с любимым, потому что счастье любит тишину. Но мне абсолютно плевать на это все, потому что главное – это любовь. Она или есть, или ее нет", — отметила Анна в своем Instagram.

Также Тринчер добавила, что неважно, какого цвета платье. Тем более, после росписи расстаются и те пары, где невеста выбирала белый наряд.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"И неважно: вы в желтом платье, красном, черном на свадьбе, на росписи. Абсолютно неважно. Тем более, что мало пар, которые выходили замуж в белом платье, а потом расставались?" – добавила Анна.

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