Анна Тринчер ответила на упреки, что она финансово зависит от мужа

Украинская певица Анна Тринчер ответила на упреки, что она якобы зависит от своего мужа, блогера Александра Волошина, в финансовом плане.

Артистце упрекнули за то, что она может время от времени просить у возлюбленного какие-то дорогие подарки. Недавно это был телефон, который Александр все же подарил Анне на Новый год.

Звезда ответила, что ни от кого у финансовом плане она не зависит от 18 лет. По словам исполнительницы, она может купить себе какую-нибудь ценную вещь самостоятельно.

"Я, которая от 18 лет полностью себя обеспечиваю, независима ни от кого, у меня есть своя команда, которой я выплачиваю зп. И могу себе позволить купить машину и айфон", – ответила Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тринчер объяснила, что иногда просит у мужа подарки, ведь есть некоторые вещи, которые она хочет получить от возлюбленного.

"Но не воспринимайте все так серьезно. Это такие наши шутки. Есть вещи, которые все же хочется получить от любимого", – прокомментировала Анна.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно муж Анны Тринчер показал, какой дорогой подарок ему сделала жена на Новый год. Певица подарила любимому брендовую вещь.

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