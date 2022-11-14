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Анна Тринчер перенесла серьезное паническую атаку: "Трясло около 20 минут"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
804
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер перенесла серьезное паническую атаку: "Трясло около 20 минут"

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица была очень испугана.

Исполнительница и блоггер Анна Тринчер рассказала поклонникам об ужасном приступе панической атаки, который произошел с ней.

По словам певицы, еще никогда в жизни она не чувствовала такого, потому очень сильно испугалась.

"Вчера у меня произошел ужасный приступ панической атаки. Он был самым ужасным за всю мою жизнь. Меня колбасило около 20 минут непрерывно. То, что успокаивало раньше — не работало. А все началось с того, что я забыла капли в нос и мне показалось, что я задыхаюсь", — рассказала певица.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна поделилась, что в этот непростой момент рядом с ней был ее муж Александр Волошин, который смог успокоить ее, а также записал все на видео.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Саша записал это на видео, чтобы я могла обратиться к определенным компетентным специалистам", — сказала Тринчер.

Также певица попросила своих поклонников рассказать, сталкивались ли они с такими проблемами и посоветовать ей хорошего специалиста.

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Дата публикации
Просмотры
804
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