Анна Тринчер перенесла серьезное паническую атаку: "Трясло около 20 минут"

Исполнительница и блоггер Анна Тринчер рассказала поклонникам об ужасном приступе панической атаки, который произошел с ней.

По словам певицы, еще никогда в жизни она не чувствовала такого, потому очень сильно испугалась.

"Вчера у меня произошел ужасный приступ панической атаки. Он был самым ужасным за всю мою жизнь. Меня колбасило около 20 минут непрерывно. То, что успокаивало раньше — не работало. А все началось с того, что я забыла капли в нос и мне показалось, что я задыхаюсь", — рассказала певица.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна поделилась, что в этот непростой момент рядом с ней был ее муж Александр Волошин, который смог успокоить ее, а также записал все на видео.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Саша записал это на видео, чтобы я могла обратиться к определенным компетентным специалистам", — сказала Тринчер.

Также певица попросила своих поклонников рассказать, сталкивались ли они с такими проблемами и посоветовать ей хорошего специалиста.

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