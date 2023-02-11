Анна Тринчер поделилась редкой фотографией с родным отцом, с которым не общается шесть лет

Певица и блогерша Анна Тринчер уже много лет не поддерживает связь со своим родным отцом.

О сложных отношениях с папой исполнительница рассказала поклонникам в сторис в Instagram. Тринчер также поделилась архивным фото с отцом, когда они еще поддерживали общение.

"Единственное фото, которое у меня нашлось, не поднимая семейных архивов... Да, мы не общаемся уже где-то пять или шесть лет", — рассказала Анна.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Свои отношения с отцом Тринчер пыталась проработать с психологами, чтобы понять, как простить и отпустить эту ситуацию. Певица призналась, что хотела бы откровенно поговорить с родным человеком, но пока не готова к этому шагу психологически.

"Длительное время я общалась с психологами, читала блоггеров. Многие говорят, чтобы получить что-то новое в своей жизни, надо отпустить и простить, пройти этот путь, пообщаться с человеком, высказать ему все, что ты чувствуешь... Но я понимаю, что я до сих пор, в 21 год, к этому не готова. Даже не из-за отношений отца с мамой, я даже об этом не думаю, это их история" — поделилась Тринчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Разговор об отношениях с отцом певица начала после того, как ее муж Александр Волошин все же отважился на ромовую с родным человеком. У блоггера тоже очень тяжелые отношения с отцом. Лишь спустя семь лет тишины Волошин решился позвонить тату, издевающемуся на его матерью.

Читайте также: