Анна Тринчер похвасталась роскошным подарком от мужа на День святого Валентина

Александр Волошин тоже показал, что в подарок получил от жены.

Певица и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками, как прошел их с мужем, блогером Александром Волошиным, праздник всех влюбленных.

Утро исполнительницы началось с того, что возлюбленный порадовал ее немалым букетом нежных розовых тюльпанов.

Далее Анну ждал сюрприз. Александр привез любимую в тактильную квест-комнату, куда Тринчер мечтала попасть с любимым.

Анна еще не знала, что ее ждет дальше / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Саша хотел сделать сюрприз, но как только я услышала адрес, сразу все поняла… Меня привели на квест. Не обычный, а тактильный. В настоящем бункере, с актерами. И я мечтала сюда попасть с Сашей", — поделилась Анна.

Можно сказать, мечта сбылась / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однако супруги не выполнили квест, а точнее вышли оттуда через пять минут. А все потому, что Волошин испугался, схватил Анну за руку и поцарапал ей палец.

Наверное, сильно испугался, что так поцарапал Анне палец / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Хотя с квестом не вышло, однако влюбленные порадовали друг друга роскошными подарочками. Анна подарила любимому кошелек Gucci, а он ей очки от Balenciaga.

Подарки выбраны со вкусом / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

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