Анна Тринчер похвасталась роскошным подарком от мужа на День святого Валентина

Александр Волошин тоже показал, что в подарок получил от жены.
Певица и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками, как прошел их с мужем, блогером Александром Волошиным, праздник всех влюбленных.
Утро исполнительницы началось с того, что возлюбленный порадовал ее немалым букетом нежных розовых тюльпанов.
Далее Анну ждал сюрприз. Александр привез любимую в тактильную квест-комнату, куда Тринчер мечтала попасть с любимым.
"Саша хотел сделать сюрприз, но как только я услышала адрес, сразу все поняла… Меня привели на квест. Не обычный, а тактильный. В настоящем бункере, с актерами. И я мечтала сюда попасть с Сашей", — поделилась Анна.
Однако супруги не выполнили квест, а точнее вышли оттуда через пять минут. А все потому, что Волошин испугался, схватил Анну за руку и поцарапал ей палец.
Хотя с квестом не вышло, однако влюбленные порадовали друг друга роскошными подарочками. Анна подарила любимому кошелек Gucci, а он ей очки от Balenciaga.
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