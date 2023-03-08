Анна Тринчер похвасталась роскошным сюрпризом от мужа на 8 Марта

А Александр рассказал, как они будут праздновать.

Певица Анна Тринчер показала, как ее с 8 Мартом поздравил муж, блогер Александр Волошин.

Возлюбленный исполнительницы рано проснулся, чтобы в семь утра уже поздравить жену. Александр привез артистке немалую корзину разных цветов в розовых оттенках. Как признался блогер, букет был настолько тяжелым, что он едва его занес в квартиру.

Вот такую красоту утром блогер подарил жене / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, реакция Анны этого стоила. Она не ожидала, что цветы будут настолько большими, поэтому очень обрадовалась.

"Я не ожидала, что будут такие большие", — поделилась Анна.

Кажется, Анне не так сложно держать букет, как Александру / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Но на этом не все. Дальше влюбленных ждет романтичный вечер. Сначала они вместе посетят кинотеатр. После этого парочка поедет лакомиться ужином в одном из киевских ресторанов.

"Выделил целый вечер, чтобы классно провести время с любимой", – отметил блогер.

У влюбленных в планах провести романтический вечер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, Анна и Александр охотно радуют друг друга роскошными подарками. К примеру, на День всех влюбленных блогер сделал жене приятный сюрприз. Правда, Тринчер получила тогда небольшую травму.

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