Анна Тринчер похвасталась упругими ягодицами в мини-бикини на экзотических островах

Украинская певица и блогер Анна Тринчер после насыщенных трудовых будней позволила себе наконец-то отдохнуть.

Артистка вместе с подругами отправилась в отпуск за границу. Где именно 22-летняя исполнительница находится, она пока держит в секрете. Впрочем, судя по фото и видео в Instagram Тринчер, она там, где тепло, солнце, море, песок и пальмы.

Вместе с тем знаменитость не упустила возможности, чтобы похвастаться своей безупречной фигурой. В фотоблоге Анна поделилась серией фото, на которых предстает в красном мини-бикине. Тринчер продемонстрировала свои прелести с разных ракурсов во всей красе:

"Да, опять ваша любимая попа в кадре! Кто напишет о ней плохо, – получит плохую карму!" – подписала снимки певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В свою очередь поклонники артистки не оставили ее без комплиментов:

Анечка – море нежности и сексуальности, никакой пошлости

Твоя задница роскошна! Как ты сама!

Очень красивая девушка

Напомним, недавно Анна Тринчер получила порцию негатива в свою сторону от певицы Оли Поляковой. Звезда обиделась на Тринчер, потому что та упрекнула ее из-за использования фильтров в своих соцсетях.

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