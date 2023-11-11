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Анна Тринчер похвасталась упругими ягодицами в мини-бикини на экзотических островах

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1385
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер похвасталась упругими ягодицами в мини-бикини на экзотических островах

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка отправилась в долгожданный отпуск.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер после насыщенных трудовых будней позволила себе наконец-то отдохнуть.

Артистка вместе с подругами отправилась в отпуск за границу. Где именно 22-летняя исполнительница находится, она пока держит в секрете. Впрочем, судя по фото и видео в Instagram Тринчер, она там, где тепло, солнце, море, песок и пальмы.

Вместе с тем знаменитость не упустила возможности, чтобы похвастаться своей безупречной фигурой. В фотоблоге Анна поделилась серией фото, на которых предстает в красном мини-бикине. Тринчер продемонстрировала свои прелести с разных ракурсов во всей красе:

"Да, опять ваша любимая попа в кадре! Кто напишет о ней плохо, – получит плохую карму!" – подписала снимки певица.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В свою очередь поклонники артистки не оставили ее без комплиментов:

  • Анечка – море нежности и сексуальности, никакой пошлости
  • Твоя задница роскошна! Как ты сама!
  • Очень красивая девушка

Напомним, недавно Анна Тринчер получила порцию негатива в свою сторону от певицы Оли Поляковой. Звезда обиделась на Тринчер, потому что та упрекнула ее из-за использования фильтров в своих соцсетях.

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Дата публикации
Просмотры
1385
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