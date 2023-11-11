Анна Тринчер похвасталась упругими ягодицами в мини-бикини на экзотических островах

Артистка отправилась в долгожданный отпуск.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер после насыщенных трудовых будней позволила себе наконец-то отдохнуть.
Артистка вместе с подругами отправилась в отпуск за границу. Где именно 22-летняя исполнительница находится, она пока держит в секрете. Впрочем, судя по фото и видео в Instagram Тринчер, она там, где тепло, солнце, море, песок и пальмы.
Вместе с тем знаменитость не упустила возможности, чтобы похвастаться своей безупречной фигурой. В фотоблоге Анна поделилась серией фото, на которых предстает в красном мини-бикине. Тринчер продемонстрировала свои прелести с разных ракурсов во всей красе:
"Да, опять ваша любимая попа в кадре! Кто напишет о ней плохо, – получит плохую карму!" – подписала снимки певица.
В свою очередь поклонники артистки не оставили ее без комплиментов:
- Анечка – море нежности и сексуальности, никакой пошлости
- Твоя задница роскошна! Как ты сама!
- Очень красивая девушка
Напомним, недавно Анна Тринчер получила порцию негатива в свою сторону от певицы Оли Поляковой. Звезда обиделась на Тринчер, потому что та упрекнула ее из-за использования фильтров в своих соцсетях.
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