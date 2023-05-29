Анна Тринчер показала, что делала во время ракетной атаки на Киев: "Типичное утро украинца"

Певица и блогерша Анна Тринчер показала украинские реалии во время полномасштабной войны.

Во время утренней атаки на столицу 29 мая исполнительница записывала видео с макияжем для своих подписчиков, однако в процессе пожалела, что сразу не пошла к укрытию после сигнала тревоги.

На своей странице в Instagram Тринчер поделилась видео, на котором показала, как испугалась, услышав звуки взрывов, а за окном увидела, как летит ракета. После такого певица попросила поклонников заботиться о своей безопасности и сразу направляться к укрытию во время тревоги.

"Типовое утро украинца. Слава Украине! Слава ПВО, Слава наших героям! Берегите себя и идите в укрытие, а не рисуйтесь, как я, потому что до встречи осталось 30 минут", — написала Тринчер.

Напомним, что утром 29 мая российская армия лишь через шесть часов после ничего обстрела нанесла очередной ракетный удар по украинским городам. Обломки ракет упали в нескольких районах Киева, повредили инфраструктуру и здание. Пока известно об одном раненом.

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