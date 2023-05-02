Анна Тринчер показала, как ей швы после операции снимали: "Это была очень сложная неделя"

Артистка теперь продолжит реабилитироваться.
Певица и блогерша Анна Тринчер наконец-то сняла швы после операции, во время которой ей удалили зубы мудрости.
Артистка не могла дождаться этого мгновения, чтобы вернуться к привычной жизни. Процессом удаления швов из полости рта исполнительница поделилась в сторис в Instagram.
"Мне сняли швы! Ура! Можете поздравить", — порадовалась певица.
По словам Тринчер, эта неделя после операции была незаурядной сложной. У звезды возник большой отек на лице, и она не могла нормально питаться из-за дискомфорта.
"Это была очень сложная неделя и реабилитация, но теперь у меня будет путь к идеальным зубчикам", — поделилась Анна.
Напомним, ранее Анна рассказала, что операция по удалению зубов мудрости длилась целых пять часов. На следующий день певица показалась поклонникам и ошеломила тем, как у нее набухло лицо.
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