Анна Тринчер показала, какие романтические сюрпризы ей устраивает бойфренд

Влюбленные стали встречаться весной.

Украинская певица Анна Тринчер решила показать, какие романтические сюрпризы ей устраивает бойфренд, блогер Александр Волошин.

Влюбленные хоть и не так долго встречаются, только с весны, впрочем, за это время они уже многое успели пережить вместе. В частности, Александр 22 октября даже сделал предложение артистке, на что Анна ответила "да".

К слову, блогер любит делать любимой всевозможные романтические сюрпризы. Анна смонтировала ролик и показала в своем Instagram, как Александр ее радует.

На видео видно, что бойфренд устраивает певице полеты вертолетом, романтические ужины с музыкантами, свечами и лепестками роз. Также звезда снова показала, как Александр сделал ей предложение.

Поклонники звездной парочки отметили, что у них идеальные отношения. Также фанаты пожелали влюбленным счастья.

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