Анна Тринчер показала, каким необычным подарком порадовала мужа Александра Волошина

Блогерша и певица Анна Тринчер, которая надолго исчезла из соцсетей и успела очень напугать поклонников, показала, что в личной жизни у нее все в порядке.

В знаменитости и дальше царит идиллия в отношениях с мужем, блогером Александром Волошиным. Как в подтверждение этому, Анна решила показать, какими подарками радует возлюбленного. В частности, исполнительница выбрала для Александра особый презент. Звезда подготовила для мужа подарок, который он положительно оценил. А подарила Анна Александру набор специальных безделушек для автомобиля.

"Хорошая, вежливая, сама зарабатывает, еще и подарки такие классные делает", — отметила Анна.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В общем, в наборе были две заглушки, ароматизатор, футляр для документов, два брелка, на одном из которых красовалась надпись "кохаю тебе", чехол для ключей, а также маленькая отвертка.

Судя по реакции Александра, ему однозначно понравился подарок от супруги.

"Это лучшее, что можно было придумать для пацанов в подарок", — отметила певица.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, на длительное время Анна Тринчер исчезла из соцсетей. Поклонники начали подозревать, что у их кумирки случились какие-то проблемы, а особенно в личной жизни. Недавно звезда вышла на связь и поспешила успокоить фанатов, отметив, что у нее все хорошо.

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