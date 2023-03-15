Анна Тринчер показала немаленький шрам, оставшийся у нее после увеличения груди

Певица Анна Тринчер одна из тех звезд, кто отважился лечь под нож пластического хирурга ради своей красоты.

Больше года назад исполнительница сделала операцию по увеличению груди, но не только красивый бюст, но и шрамы на теле напоминают звезде о вмешательстве.

В сторис в Instagram поклонники Тринчер поинтересовались, как выглядит сейчас след от операции. В ответ Анна поделилась фото, на котором виден немаленький шрам под грудью певицы.

"Вот так он выглядит. Операции год", — подписала фотография Тринчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Как ранее рассказывала исполнительница, она давно мечтала о маммопластике и в январе прошлого года все же осуществила свою мечту. Звезда увеличила грудь до третьего размера. После операции Анна долго не выступала, ведь должна была восстановиться. Однако, по словам звезды, оно того стоило, потому что сейчас она очень довольна результатом.

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