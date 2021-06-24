Анна Тринчер показала нежности и поцелуи со скандальным блоггером Волошиным

Пара встречается около месяца.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая встречается со скандальным блоггером Александром Волошиным, показала романтическое видео с любимым.

На странице в Instagram звезда сериала "Школа" опубликовала ролик, где сняла нежности и поцелуи с избранником. Пара вместе около месяца.

Так исполнительница анонсировала премьеру клипа и двух римейков.

"Включите звук и узнай секретный трек! Завтра! Ставь будильник на 10:00... и жди клип, и два римейка! Секретный трек - это новая, летняя версия песни Love story. Я знаю, что среди всего плейлиста это одна из ваших любимых песен", — написала звезда.

Со своей стороны, пользователи засыпали влюбленных комплиментами.

Классные! Счастья вам

Вы крутые

Самые лучшие

Боже, ну какая прелесть

Напомним, на днях Александр Волошин попал в скандал, устроив "акцию невиданной щедрости": он пообещал подарить новенький iPhone 11 одному из своих поклонников. Блогер ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok, и первой, кто сказал "да", оказалась маленькая девочка, которая гуляла с мамой. Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 000 гривен, а после того, как камера выключилась, попросил отдать гаджет назад. Мама девочки все это сняла. Сначала блогер просил отдать телефон, мол, это реквизит. Объяснял, что это розыгрыш. Потом предложил маме девочки 2000 гривен за возвращение гаджета. В конце концов Волошин просто вырвал iPhone у девочки с рук. После инцидента аккаунты Волошина были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь. Со своей стороны, Анна Тринчер всячески поддерживала любимого в своих сторис.

Впрочем, как оказалось, громкий скандал оказался постановкой. Волошин это придумал ради пиара.

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