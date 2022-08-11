Анна Тринчер показала новые тату в пикантных местах и нарвалась на критику: "Как будто дети разрисовали, пока спала"

Украинская певица и блогер Анна Тринчер решила украсить свое тело минималистическими татуировками.
Так, Анна Тринчер набила на себе три новых тату и теперь количество рисунков на теле артистки составляет девять штук.
На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков с изображением своих новых татуировок. Тринчер между груди сделала маленькое тату, на бедре и на внутренней стороне руки.
"Уже 9 татуировок. Кажется, это уже зависимость", – подписала фото Анна.
Мнения фанатов относительно новых тату кумира разделились. Одни похвалили выбор Тринчер: "Нереально красиво", "ты не перестаешь удивлять", "тебе подходит", "Аккуратненько так, красиво".
Другие же пользователи не совсем поняли выбор Тринчер: "Как будто дети разрисовали, пока спала... Я считаю, если делать подобные мелкие татуировки, то не более 1-2 и это должно быть что-то особенное, а не просто сердечки и звездочки без смысла. ..", "Прикольные, но такие маленькие и не считаю у себя за татуировку. 9, это, можно сказать, как одна полноценная", "я не поняла таких тату".
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