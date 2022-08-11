Анна Тринчер показала новые тату в пикантных местах и нарвалась на критику: "Как будто дети разрисовали, пока спала"

Так, Анна Тринчер набила на себе три новых тату и теперь количество рисунков на теле артистки составляет девять штук.

На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков с изображением своих новых татуировок. Тринчер между груди сделала маленькое тату, на бедре и на внутренней стороне руки.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Уже 9 татуировок. Кажется, это уже зависимость", – подписала фото Анна.

Парное тату в виде сердца Тринчер сделала с другим блоггером Машуковским / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Мнения фанатов относительно новых тату кумира разделились. Одни похвалили выбор Тринчер: "Нереально красиво", "ты не перестаешь удивлять", "тебе подходит", "Аккуратненько так, красиво".

Другие же пользователи не совсем поняли выбор Тринчер: "Как будто дети разрисовали, пока спала... Я считаю, если делать подобные мелкие татуировки, то не более 1-2 и это должно быть что-то особенное, а не просто сердечки и звездочки без смысла. ..", "Прикольные, но такие маленькие и не считаю у себя за татуировку. 9, это, можно сказать, как одна полноценная", "я не поняла таких тату".

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